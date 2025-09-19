¡ãANA¥ª¡¼¥×¥ó2ÆüÌÜ¡þ19Æü¡þ»¥ËÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô ÎØ¸ü¥³¡¼¥¹¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡þ7066¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¶âÃ«Âó¼Â¤¬¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö65¡×¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦ÍÑ¤Î¤Û¤¦¤­¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÀÐÀîÎË¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤ËÂçÄÐÃÒ½Õ¡£¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¡Ö67¡×¤Ç²ó¤Ã¤¿ÀÐÀîÎË¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥í¥¹¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼