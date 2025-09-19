¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï19Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ê¤É2¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÎäÅà¿©ÉÊÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤·¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤¬¶Ø¤¸¤ë¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥¹¥Æ¥Þ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¼çÅª²þÁ±¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤Ê¤É¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¡Ö³ÎÌó¼êÂ³¤­À©ÅÙ¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿²þÁ±·×²è¤òÇ§Äê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì£¤ÎÁÇ¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥¦¥Ã¥É¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÏºòÇ¯5¡Á8·î¡¢ÎäÅà¿©ÉÊÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤¨¤Æ¡¢¡×¤Î¾¦ÉÊ