·Ù»¡½ð¤«¤é¸½¤ì¤¿¡¢Ìó100kg¤ÎÌÃÊÁÊÆ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË¡£ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢¥Á¥ó¡¦¥¯¥ª¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ª¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤é3¿Í¤Ç¤¹¡£3¿Í¤Ï2025Ç¯5·î¡¢·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¤È°ËÀªºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤ä¡Ö¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÌÃÊÁÊÆÌó105kg¤Ê¤É¡¢10Ëü6000±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¿Í¤ÏÊÌ¡¹¤ËÅ¹¤ËÆþ¤ê¥«¡¼¥È¤ËÊÆ¤òºÜ¤»¤ÆÅð¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«5Ê¬¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤¬µòÅÀ¤Î´Ø·¸Àè