¹áÀî¸©¶¦Æ±Êç¶â²ñÄó¶¡ ÀÖ¤¤±©º¬¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤¿ÀÖ¤¤±©º¬¶¦Æ±Êç¶â¡£¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹áÀî¸©¶¦Æ±Êç¶â²ñ¤Ï¡¢°ìÄê°Ê¾å¤Î¶â³Û¤òÊç¶â¤·¤¿¿Í¤Ëµ­Ç°¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¸©ÆÈ¼«¤Î¡ÖÀÖ¤¤±©º¬¤¦¤É¤ó¸©¥Ð¥Ã¥¸¡×¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2012Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢Âè14ÃÆ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡ÖÅ·¤¶¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤Ç¤¹¡£¡ÊÊýË¡¤ä³Û¤Ê¤É¤Ï¹áÀî¸©¶¦Æ±Êç¶â²ñ¤Þ¤Ç¡Ë Êç¶â³èÆ°¤Ï¡¢10·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£