¤³¤Î²Æ¡¢±éµ»ÎÏ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢É÷´Ö½Ó²ð¡Ê42¡á¼Ì¿¿¡Ë¤ÈÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ê40¡Ë¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥É¥é¥ÞÈÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¶¦¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤À¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÉ÷´Ö½Ó²ð¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎºÂ¤ò¼Î¤Æ¤ÆÅÔÎ©¹â¹»¼õ¸³¤ËÀìÇ°¤·¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³É÷´Ö¤Ï¡¢²Æ¤Ï3ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¦¤Á1ËÜ¤Ï¼ç±é¤È¤¤¤¦Ä¶Çä¤ì¤Ã»Ò¡£²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡Ê2