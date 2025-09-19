¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£³¡½£´ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¹Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ëµð¿Í¤Î¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ³°Ìî¼ê¤¬£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£Àä¹¥Ä´¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤â²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç±¦ÍãÀþ¤ËÀèÀ©£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢£¶²ó£²»à¤Ç¤Ïº¸Á°ÂÇ¡¢£¹²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï£²£´Ç¯¥ÑºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¡¦²ÏÌî¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤Ç£¹·î£´ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿Ä¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£