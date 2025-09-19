1³¬ÉôÊ¬¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¡á19Æü¸á¸å¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¿å¸ÍÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï19Æü¡¢ÆÍÉ÷¤¬18ÆüÈ¯À¸¤·¤¿°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÈÆ±¸©¶­Ä®¤Ë¡¢µ¡Æ°Ä´ººÈÉ¤Î¿¦°÷·×8¿Í¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÆÍÉ÷¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½»Âð¤ä²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤é¤¬¸åÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£µ¡Æ°Ä´ººÈÉ¤Î¿¦°÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Èï³²¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢½»Ì±¤é¤«¤éÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤ë¸¦µæµ¡´Ø¤âÀìÌç²È¤òÇÉ¸¯¡£Ä´ººÈÉ¤È¾ðÊó¶¦Í­¤·¤Ä¤Ä¸½¾ì¤òÄ´