¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤«¤é10·î6Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¥±¡¼¥­¼è°·Å¹¤Ç¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë·î¤¦¤µ¤®¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¿¤Î¤·¤á¤ë¥±¡¼¥­¤¦¤µ¤®¤¬¤ª·î¸«¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê´Ý¤¤¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¤Î¾å¤Ë¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢Ëþ·î¤Î¤è¤¦¤Ê²«¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢ÎýÆýÉ÷Ì£¥¯¥ê¡¼¥à¤Çºî¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤µ¤®¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Õ¥©¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤ä¤µ¤·