¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤¬¤­¤ç¤¦³«²ñ¤·¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¼¤¦´Ñ¸÷¶È¤Ø¤Î»Ù±çºö¤ä¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¤ª¤è¤½68²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬¾åÄø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ³«²ñ¥¯¥ÞÂÐºö¤È´Ñ¸÷»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë68²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¾åÄø¶ñÂÎÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¡Ê»³·Á¡Ë ¤­¤ç¤¦³«²ñ¤·¤¿¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Ç¤Ï¡¢Áí³Û68²¯2300Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¡¢33µÄ°Æ¤¬¾åÄø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¼ç¤Ê¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢»³