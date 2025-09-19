À¼Í¥¤ÎºäËÜ¿¿°½¤¬2026Ç¯1·î30Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£10·î22ÆüÈ¯Çä¤Î30¼þÇ¯µ­Ç°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM30¡ÁYour Best¡Á¡Ù¹ØÆþ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ª30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎºäËÜ¿¿°½ºäËÜ¤Ï¡¢²Î¼ê¡¢À¼Í¥¡¢ÇÐÍ¥¡¢ºî»ì²È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Âè°ìÀþ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¸½ºß¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢CD¹ØÆþ¼Ô¤Î±þÊç¤è¤ê¡¢ÃêÁª¤Ç500¿Í¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï±þÊç¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ÖMA