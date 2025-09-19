¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡ÊÌðºî·ó¡¦¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å9¡§00¡Ë¤¬¡¢¤¢¤¹20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ö¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡Ø°¦¼ÖÊ×ÎòÅª¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤¤¤é¤Ã¼Ö¤¤!!¡Ù¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î°¦¼Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÁêÅö¤Î¼Ö¹¥¤­¡Ä¥¹¥Ð¥ë¹¥¤­¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê»ý¤Ã¤Æ