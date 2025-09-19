¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¤ò¾·¤¤¤¿ÂÎ¸³¼ø¶È¤¬¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤Æ ¡È¶¦À¸¼Ò²ñ¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ º´À¤ÊÝ»Ô¤ÎÁá´ôÃæ³Ø¹»¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¡¢º¬ÌÚ ¿µ»Ö¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ 2000Ç¯¤Î¥·¥É¥Ëー¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢²ÚÎï¤Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ä¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥ê