¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜ¤Î148¥­¥í¤ÇÍî¤Á¤ë¡ÈËâµå¡É¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿4²ó¡¢»³ËÜÍ³¿­¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï148¥­¥í¤Ç±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ç»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¡¢µå¾ì¤ÏÂç¤­¤Ê¤É¤è¤á¤­¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£2»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡£¥«¥¦¥ó