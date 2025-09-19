18Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹­¤¬¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¡£FNN¤Î¥«¥á¥é¤Ï¡¢·Ù»¡¤È¥Ç¥âÂâ¤Î¾×ÆÍ¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶Û½ÌÍ½»»¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤«¤éÀè½µ¤Ë°ú¤­Â³¤­¹Ô¤ï¤ì¤¿È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÁ°²ó¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Á´ÅÚ¤Ç50Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤«¡¢¥Ç¥âÂâ¤¬ÄÌ¤ë¥ë¡¼¥È¤Î¶ä¹Ô¤ÏÁ´¤Æ»Ü¾û¡£ATM¤äÃÏ²¼Å´¤âÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥â³«»Ï¤«¤éÌó3»þ´Ö¡£°ìÉô¤ÎË½ÅÌ²½¤·¤¿¥Ç¥âÂâ¤Ë¤è¤ëÄ©È¯¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡£¼ê¤ËÀÐ¤ò