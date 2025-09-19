¥¤¥ó¥×¥ê¥à¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¹ñ»ºOSS¤Î¥Î¡¼¥³¡¼¥É¡¦¥í¡¼¥³¡¼¥É³«È¯¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥×¥ê¥¶¥ó¥¿¡¼(Pleasanter)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥ê¥Ã¥Á¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿µ¡Ç½¤ª¤è¤Ó°ìÍ÷²èÌÌ¤ÎÁàºîÀ­¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë²þÁ±¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëVer.1.4.20.0¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¤¥ó¥×¥ê¥à¡Ö¥×¥ê¥¶¥ó¥¿¡¼(Pleasanter)¡×  ¥¤¥ó¥×¥ê¥à¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¹ñ»ºOSS¤Î¥Î¡¼¥³¡¼¥É¡¦¥í¡¼¥³¡¼¥É³«È¯¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥×¥ê¥¶¥ó¥¿¡¼(Pleasan