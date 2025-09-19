YouTube¤Ç¡Ö¡ÚÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡ÛÃæ¸Å¥¢¥Ñー¥È¤Ê¤éÍø²ó¤ê¡»%°Ê¾å¤ÏÍß¤·¤¤¡ªÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÇÉ¬¤ºÁÀ¤¦¤Ù¤­Êª·ï¤ÎÍø²ó¤ê¤ä¶ä¹Ô¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ÆÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Âê¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦ÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤ä¥ê¥¹¥¿ー¥ÈÁÈ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢1ÅïÌÜ¤ÎÇã¤¤Êý¤È¡È¿´¤ÎÊÉ¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¡É¤Î²õ¤·Êý¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸ì¤Ã¤¿¡£ ÌÚÂ¼»á¤Ï¡¢¿Í¤ÎÇ¾¤¬¸½¾õ°Ý»ý¤ò¹¥¤à¡Ö¥³¥ó