´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Î¡È²ó¤é¤Ê¤¤¡É¼÷»ÊÅ¹¡ÖËüÎ¾¡×¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Îº£¤â20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë»Ï¤á¤¿¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¼÷»Ê¥é¥ó¥Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤É¤â¥Í¥¿¤â¥·¥ã¥ê¤âËÜ³ÊÅª¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£8´Ó¤Ç500±ß¡Ä¶Ã¤­¤Î¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¼÷»Ê¥é¥ó¥Á ´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Î¼÷»ÊÅ¹¡ÖËüÎ¾(¤Þ¤ó¤ê¤ç¤¦)¡×¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÇÄ¹Ç¯ÏÓ¤òËá¤¤¤¿Âç¾­¤¬°®¤ëÅ¹¤Ç¤¹¡£ ÄêÈÖ¤Î¥¤¥¯¥é¤ä¥¨¥Ó¡¢½Ü¤Î¥Í¥¿¤Ê¤É8´Ó¤¬¾è¤Ã¤¿¡Ö¾å¼÷»Ê¡×¡Ê1500±ß¡Ë¤ä