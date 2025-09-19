¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡ÖROBOTº²¡ÊKa signature¡Ë ¡ãSIDE MS¡ä ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥× ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡×(23,100±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¤è¤ê¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡¢2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£¥«¥È¥­¥Ï¥¸¥á»á´Æ½¤¤ÎKa Signature¤è¤ê¡¢¡Ö¥×¥í¥È¥¿¥¤¥× ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡×¤¬½é¤ÎÎ©ÂÎ²½¡£¡ÖM-MSV¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÉðÁõ¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù