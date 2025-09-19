¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë²Ï¹ç½ã°ì»á¡á19Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¹´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥±ËÃË»Ò»ë³Ð¾ã³²¥¯¥é¥¹¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢²Ï¹ç½ã°ì»á¡Ê50¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤äÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÌ±¤Ë¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Ç¤´üËþÎ»¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¼¼Éú¹­¼£Ä¹´±¡Ê50¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢10·î1ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤¹