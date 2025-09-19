MENTAGRAPH¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î´ð½à¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò9·î16Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï2024Ç¯12·î3Æü¡Á12·î17Æü¤Î´ü´Ö¡¢22¡Á65ºÐ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó1,800¿Í(´ÉÍý¿¦900¿Í¡¦Èó´ÉÍý¿¦900¿Í)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î´ð½à¤Ë´Ø¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¶ÈÌ³Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î´ð½à¤Ë´Ø¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤ß¤Ê¤¹³ä¹ç(Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë/