´§ÆÃÈÖ¡Ø¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë¤Î90Ê¬´§ÆÃÈÖ¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬¡¢9·î27Æü(ÅÚ)¡¢CSÊüÁ÷¡Ö±Ç²è¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éÅìµþ¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡£¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¿Í´ÖÀ­¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤¬¿¿¤ÃÇò¤ÊÌ©¼¼¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Ï¡Ö½éÂÐÌÌ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë°ìÈ¯¤Ç¥Ä