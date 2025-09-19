¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï9·î19Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤òÈ¯É½¡£·Ð¸³¼Ô¤ÎÌó7³ä¤¬ÊÖÎéÉÊ¤ËÎäÅà¿©ºà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ìó4³ä¤¬²òÅà¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤¬Àµ¤·¤¤²òÅàÊýË¡¤ä¤´¤Ï¤ó¤ÎÎäÅàÊÝÂ¸½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Q. ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ç²áµî¤ËÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ên=238¡¦Ê£¿ô²óÅú¡Ë20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷338Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë9·î10Æü¤«¤é17Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÁª