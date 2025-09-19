¡Ú¤¢¤¹20Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ´¹ñÅ·µ¤¡Û¡ü¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌÆüËÜ¤Ø¡¦ËÌÆüËÜ¤ÏÂç¹Ó¤ì¤Î¤ª¤½¤ì¡¦Á´¹ñÅª¤Ë±«¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¡¦¼¾µ¤¤¬Â¿¤¯¡¢¥à¥·¥à¥·¤¢¤¹20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤éËÌÆüËÜ¤ØÀÜ¶á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï±«±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Âç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç