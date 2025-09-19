ÇÐÍ¥¡¦Â¼°æÔ¢É×¡Ê80¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î²»ÌµÈþµª»Ò¡Ê75¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¡Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿²»ÌµÈþµª»Ò²»Ìµ¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï¯ÆÉ·à¡Ø¤¿¤È¤Ø¤Ð·¯»Í½½Ç¯¤ÎÎø²Î¡Ù¡¢º£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¤ÈÅöÆü·ô¤òµá¤á¤Æ´Ñ·à¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Çò¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¥È¥à¤È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ