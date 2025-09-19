2025年9月18日、中国メディアの環球時報は、中国の映画「731」が1日の興行収入で国内最高記録を更新したと報じた。記事は、旧日本軍731部隊による細菌戦研究と人体実験を描いた「731」が18日に公開され、初日の興行収入が3億元（約60億円）を突破して中国映画史における1日の興行収入最高記録を更新したと伝えた。また、同作品について、満州事変が勃発した日に合わせて公開日を9月18日としたこと、多くの映画館が上映開始時刻を「