19日午前、佐渡市に住む男性（89）が運転する軽貨物自動車が海に転落した状態で発見されました。警察によりますと19日午前10時20ごろ、付近の住民が転落した軽貨物自動車を発見し消防に通報したということです。男性は発見時、意識・呼吸ともになく、病院に搬送後、溺水による死亡が確認されました。軽貨物自動車が転落していた場所は、普段は船が停泊しているスロープの先で、通常、車が入るようなところではないということ