ニューストップ > 国内ニュース > スマホにマイナ保険証の機能搭載 一部の病院などで開始へ 青井実 中村竜太郎 保険 便利 アプリ スマートフォン 暗証番号 デジタル化 セキュリティ FNNプライムオンライン スマホにマイナ保険証の機能搭載 一部の病院などで開始へ 2025年9月19日 17時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 19日から、マイナ保険証の機能を搭載した「スマホ保険証」の利用が始まる 医療機関など全国の約22万件のうち、設備が備わっているのは約4万7000件 利用にはカードリーダーなどが必要で、医療機関など全国の約22万件のうち 記事を読む