スマホにマイナ保険証の機能搭載 一部の病院などで開始へFNNプライムオンライン

スマホにマイナ保険証の機能搭載 一部の病院などで開始へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 19日から、マイナ保険証の機能を搭載した「スマホ保険証」の利用が始まる
  • 医療機関など全国の約22万件のうち、設備が備わっているのは約4万7000件
  • 利用にはカードリーダーなどが必要で、医療機関など全国の約22万件のうち
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子