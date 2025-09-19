´Ú¹ñ¤Ç19Æü¡¢¶õ¹Á½¾¶È°÷¤é¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥­¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢±¿¹Ò¤Ë±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥­¤Ï19Æü¤Î¤ß¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£19Æü¸áÁ°¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥­¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ë15¤Î¶õ¹Á¤Î½¾¶È°÷¤é¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡ÖÁ´¹ñ¶õ¹ÁÏ«Æ¯¼ÔÏ¢ÂÓ¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¶ÁÝ°÷¤é¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¶ÐÌ³ÂÎ·Ï¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿±ÄÂ¦¤Ï¡¢³°Éô¤Î¿Íºà¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿¹Ò¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á