¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤♡¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ21Ç¯¡½¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤Î35ºÐ½÷Í¥¤¬¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤ªÅ¹¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¹õÀîÃÒ²Ö¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¥·¥ã¥Ä¤ä¹õ¿§¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥µ¥¤¥º¤ÎÆÃÂç¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£