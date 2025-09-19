Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï19Æü¸á¸å4»þ13Ê¬¡¢Ê¡²¬¸©¤ËÍëÃí°ÕÊó¡¢Ê¡²¬¡¢ËÌ¶å½£ÃÏÊý¤Ë¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡²¬¡¢ËÌ¶å½£ÃÏÊý¤Ç¤Ï20ÆüÌÀ¤±Êý¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¶¯É÷¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï20ÆüÌÀ¤±Êý¤«¤éÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¡¢ÍîÍë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£