¡ã»³ÍÛ¿·Ê¹¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹½éÆü¡þ19Æü¡þÅì»ù¤¬µÖ¥Þ¥ê¥ó¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡Ê²¬»³¸©¡Ë¡þ6423¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼2¾¡¤Î·¬»³¼Ó·î¤¬10¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö63¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£9¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ä¥³¥ì¤¬10cm¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÎÂçÃÀ¥Á¥§¥ó¥¸8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥ë¡¼¥­¡¼¡¦Ï»¼ÖÆüÆáÇµ¡¢7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¤Ëµ´Æ¬¤µ¤¯¤é¡£6¥¢¥ó¥À¡¼4°Ì¥¿¥¤¤ËÂ¼ÅÄÍýº»¡¢¥ë¡¼¥­¡¼¡¦Ê¡ÅÄË¨°Ý¤È²ÃÆ£ÎïÆà¡¢Ê¡ÅÄÐÒ»Ò¤¬Â³