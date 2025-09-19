Project Ace JP Edition ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢J-POP¤ÎÉý¹­¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¡¢¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦HiBy¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Õ¥£¥Ã¥ÈIEM¡ÖProject Ace JP Edition¡×¤ò9·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£À¤³¦800Âæ¸ÂÄêÀ¸»º¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï47,800±ßÁ°¸å¡£ ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§ー¥ÖÁÏ¶È¼Ô¡¦óî²ÃÇîÏÂ»á¤¬¡¢HiBy¤ÈFAudio¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£Æü