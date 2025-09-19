´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè10ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¥æ¥á¥­¡Ê25ºÐ¡Ë¤È¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¡Ê16ºÐ¡Ë¤ÎÊÌ¤ì¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Öµã¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ëµã¤­¤¸¤ã¤¯¤ê¡ÄÊÌ¤ì¤Î½Ö´Ö¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤­¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê