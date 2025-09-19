ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ò¥ì¥¹¥Æ¡¼¥­¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢Íá°á¤òÃå¤¿ºÊ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¹â¶¶¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥­¥ê¥Ù¥é¤Ø¥´¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥ê¥Ù¥é¤Ø¥´¡¼¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥Ò¥ì¥¹¥Æ¡¼¥­ ÈþÌ£¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥­¤ä¥µ¥é¥À¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¹ñºÝÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥ê¥Ù¥é¤Ç¤¹¡£º£Ìë¤â³°¹ñ¸ì¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿