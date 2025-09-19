©️ABCテレビ 日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」 金曜日は「ボクでもできる金曜日！」と題し、DAIGOでも一人で作れる簡単レシピにチャレンジ。 今回は「ウンパイロー」を料理コラムニストの山本ゆりさんに教わる。 夏の疲れがまだまだ抜けないDAIGOのリクエスト「おいしいご飯で元気になりたい！」に応え、ゆりさんが教えてくれ