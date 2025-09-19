Á´¹ñ¤Î¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À­¤Ê¤É¤ò¿³ºº¤¹¤ë¡Ö¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¡×¤Î°Ñ°÷¤Ë¡¢Êü¼ÍÀþËÉ¸î¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦¿ÀÅÄÎè»Ò¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿ÀÅÄ»á¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþ°å³Ø¸¦µæ½ê¤Î½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¡¢Êü¼ÍÀþ¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÅÄ»á¤Ï1999Ç¯¤Ë°ñ¾ë¸©Åì³¤Â¼¤Çµ¯¤­¤¿JCOÎ×³¦»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Èï¤Ð¤¯¤·¤¿¿Í¤äÈï¤Ð¤¯¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÀþÎÌ¤Î¿äÄê¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2011Ç¯¤ÎÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤ÎºÝ