¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê21Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¸©Ì±±¿Æ°¡×¤òÁ°¤Ë¡¢²¬»³¸©Ä£Á°¤Î¹­¾ì¤Ç¡¢¸òÄÌ»ØÆ³¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¸©Ì±±¿Æ°¡×½ÐÈ¯¼°Êâ¹Ô¼Ô¤ÏÈ¿¼Íºà¤Î»ÈÍÑ¤äÌÀ¤ë¤¤°áÉþ¤ò¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÏÁá¤á¤Î¥é¥¤¥ÈÅÀÅô¤ò¡Ú²¬»³¡Û ½ÐÈ¯¼°¤Ë¤Ï·Ù»¡´±¤ä²¬»³¸©¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤é¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüË×¤¬»Ï¤Þ¤ë9·î¤«¤é2·î¤ÏÌë´Ö¤Î»àË´»ö¸Î·ï¿ô¤¬¡¢¤½¤ì