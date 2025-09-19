11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ½ª½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢JO1¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁ´18ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤È¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù10Ëü¿Í¤òÆ°°÷À®¸ù¤µ¤»¤¿J