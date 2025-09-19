（イラスト：郄胗浩太郎）レガシーシステムの残存状況ITシステムの複雑化などにより、2025年以降年間で最大12兆円の経済損失が発生すると指摘されてから7年。生成AI全盛の中、日本企業には守りだけでなく攻めのDXも求められている。『週刊東洋経済』9月27日・10月4日合併号の特集は「崖っぷちのDX」だ。データやデジタル技術を活用し、業務そのものを変革する「デジタルトランスフォーメーション（DX）」。経済産業省