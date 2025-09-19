¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û9·î21Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º ¡ÝDrama¡Ý¡×¡£W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±öºêÂÀÃÒ¡Ê¤·¤ª¤¶¤­¡¦¤À¤¤¤Á¡¿25¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤­¡×¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£Âç¸ç¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤À¤¤¤´¡¿25¡Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ð¡¹¤·¤¤ÎøÌÏÍÍ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÉôÊ¬¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±öºêÂÀÃÒ¡õ²ÃÆ£Âç¸ç¤¬¥­¥¹À£