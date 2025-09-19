参政党が19日、宮城県知事選（10月9日告示、26日投開票）への独自候補擁立を見送ると発表した。無所属での立候補を表明している自民党前参院議員の和田政宗氏（50）と政策覚書を締結した。 【写真】神谷氏が“勝利の女神”と呼ぶ女性候補と笑顔 神谷宗幣代表（47）は、6選を目指す現職の村井嘉浩知事（65）の政策に批判的で「選挙で白黒つけましょう」と、参政党宮城県連副会長ローレンス綾子氏（55）の擁立を検討して
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 林家ペー夫妻の部屋で火事
- 2. 通訳不在&英語堪能アナ役立たず
- 3. タワマン低層階民のシビアな現実
- 4. 会議中に呂律回らず 救急搬送
- 5. 眠る間に...走り高跳び決勝進出
- 6. 気がつくと病室に…涙を流す父
- 7. 松岡 国分を「二文字」で表現
- 8. 美桜&環奈が並ぶ「公開処刑」も?
- 9. サンドのライブ 客の3分の1帰る
- 10. 大谷の偉業「ぶち壊し」怒りの声
- 1. 林家ペー夫妻の部屋で火事
- 2. タワマン低層階民のシビアな現実
- 3. 会議中に呂律回らず 救急搬送
- 4. 気がつくと病室に…涙を流す父
- 5. 日本人連続のイグ・ノーベル賞
- 6. 高市早苗氏「人工関節」を告白
- 7. 林家ぺー宅で火災 パー子が証言
- 8. 現金1億円横領か 金庫に置き手紙
- 9. 勃起不全の治療薬を市販化へ
- 10. 神戸屋の更衣室で13人を盗撮か
- 1. ジャガー夫「5年早く訪れた」
- 2. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
- 3. 高市氏の会見 司会が「失言」
- 4. 高市氏「日本は内外から危機に」
- 5. 「スラダン」聖地が 無法地帯化
- 6. 子がアジの目玉を指で押しつぶす
- 7. 「おじアタック」に29歳女性恐怖
- 8. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 9. 宮城知事 土葬墓地の検討を撤回
- 10. モームリに会社が放った一言とは
- 1. 性行為の経験がない人に多い特徴
- 2. 城ケ崎海岸で女性が海に転落、中国人観光客の男性が飛び込み救助＝「命は絶対に救わないと」
- 3. カーク氏を1発で射殺できた理由
- 4. 12歳いない? 日本人医師が買春か
- 5. 鬼滅の「旭日旗」韓国で物議 韓
- 6. 寝台で傘さす女性 中国の賛否
- 7. 反日感情が原因? トラブル相次ぐ
- 8. 塩を袋に詰め持ち帰る観光客物議
- 9. 露と中国が反対 異例の展開に
- 10. トランプ氏 カーン氏は酷評
- 1. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
- 2. 幼児教育・保育の無償化 概要
- 3. あんぱん 熱狂した意外な視聴層
- 4. ワークマン参入で 価格破壊の波
- 5. パナソニックが全固体電池生産へ
- 6. 有休 本当に幸せな時はいつ?
- 7. 1日200個 幻のコロッケに迫る
- 8. トヨタ 2車種9万台をリコールへ
- 9. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 10. ほか弁 おかず選べる凄さを語る
- 1. 折りたたみスマホ 西で大ヒット
- 2. 太陽活動が予想に反して活発化
- 3. iPhone17シリーズ 購入の決断
- 4. 人気ガジェットのクーポン配布中
- 5. 「ほぼ完璧」なスマホケース7選
- 6. AirPods Pro3 イヤホンは別売り
- 7. Bluetoothスピーカーに感動
- 8. 好き嫌いが分かれるiOS新UI
- 9. PCの「あるある」エピソード
- 10. モバイルバッテリーでご飯を加熱
- 1. 眠る間に...走り高跳び決勝進出
- 2. 大谷の偉業「ぶち壊し」怒りの声
- 3. 「遭遇したい」USJでWサンジ瓮▲縫瓩鯣瑤喀个靴伸爛錺鵐圈璽広瓩稜笑物語が話題「サンジがサンジを給仕してる…」「本物居るんだけど？」
- 4. 涙を我慢した久保凛の対応に感動
- 5. 引退発表→数時間でチケ価格急騰
- 6. 佐藤輝明が完全休養へ 監督決断
- 7. 世界陸上 初の二刀流金メダル
- 8. 大谷に珍現象が 明らかに異常
- 9. 北口榛花が予選敗退 涙止まらず
- 10. 巨人阿部監督 2年目左腕に呆れ顔
- 1. 通訳不在&英語堪能アナ役立たず
- 2. 松岡 国分を「二文字」で表現
- 3. 美桜&環奈が並ぶ「公開処刑」も?
- 4. サンドのライブ 客の3分の1帰る
- 5. 「何で私が」渡邊渚に困惑の声
- 6. サンド伊達 納得いかない出演CM
- 7. BABYMETALは「水商売」発言炎上
- 8. ヒカル浮気OK宣言 数十億損失か
- 9. 夢のファミチキ食べ放題開催へ
- 10. Perfume 公式の発表にファン騒然
- 1. グルメの「訳あり福袋」買ったら
- 2. 勘違い 車の中に見知らぬ親子
- 3. 「櫃石」はなんて読む？ヒントなしで答えられる？
- 4. 子どもの顔出しに 賛否両論の声
- 5. 夫婦の馴れ初め 保育士にあ然
- 6. 星野リゾートの絶景ホテルが開業
- 7. 1年で14kg減 絶品食べやせレシピ
- 8. 子13人目? 64歳の精子年齢に驚き
- 9. 2カ月で完売 口紅の新感覚リップ
- 10. これが110円? セリアの靴下