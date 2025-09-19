参政党が19日、宮城県知事選（10月9日告示、26日投開票）への独自候補擁立を見送ると発表した。無所属での立候補を表明している自民党前参院議員の和田政宗氏（50）と政策覚書を締結した。 【写真】神谷氏が“勝利の女神”と呼ぶ女性候補と笑顔 神谷宗幣代表（47）は、6選を目指す現職の村井嘉浩知事（65）の政策に批判的で「選挙で白黒つけましょう」と、参政党宮城県連副会長ローレンス綾子氏（55）の擁立を検討して