ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï19Æü¡¢¹âºê¾¦¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤òÁ±¹ÔÉ½¾´¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3Ç¯À¸Éô°÷7¿Í¤¬4·î¡¢ÆþÍá»ÜÀß¤ÎÍáÁå¤Ç¹âÎðÃËÀ­¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£Ìò³äÊ¬Ã´¤·¤ÆÅ¹¤Ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¡¢µßµÞ¼Ö¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢ÃËÀ­¤ò°ú¤­¾å¤²¤ÆÃ¦°á½ê¤Ë±¿¤ó¤À¡£ÃËÀ­¤Ï°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¡£É½¾´¾õ¤Èµ­Ç°ÉÊ¤òÂ£¤ë¡£