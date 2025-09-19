¶âÂô»ÔÊÒÄ®¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç19Æü¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂô»Ô¤ÎÊÒÄ®¤­¤é¤é¹­¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¼ê¥Ó¡¼¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½ÐÄ¥¡Ö¥Þ¥ë¥¨¥Õ²£Ãú¡×¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Ãí¤®Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤ä¡Ö¥ï¥ó¥µ¡¼¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ê¤É4¼ïÎà¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÅ¤·¤Ï¡¢21Æü¸á¸å8»þÈ¾¤Þ¤ÇÊÒÄ®¤­¤é¤é¹­¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£