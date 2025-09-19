¹ñÀÇÄ£¤Ï19Æü¡¢´ù¤ò¤¿¤¿¤¯¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÉô²¼¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á°ÀçÂæ¹ñÀÇ¶ÉÄ¹¤ÎÇÏ¾ì·ò»á¤ò¸ºµë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¡¢¸åÇ¤¤Ë¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¼¡Ä¹¤ÎÃ«¸ý¿¿»Ê»á¤ò10·î1ÆüÉÕ¤Ç½¼¤Æ¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£