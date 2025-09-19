¾¯½÷»þÂå¤Î¥æ¥Ê¤È¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¡ÊNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥ÕPOPUP STORE in Japan¡Ù¤¬¡¢10·î1Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÚÆù¤â¥Á¥é¥Ã¡Ä¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¥æ¥Ê¡õ¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¶¦±é¥·¡¼¥óº£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤­¤ëÂç·¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºîÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢