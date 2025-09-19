8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÏÂÌÚÄ®Ä¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿ºäËÜ·¼»°¤µ¤ó¤¬19Æü½éÅÐÄ£¤·¡ÖÄ®¤ÈÄ®Ì±¤ò·ë¤Ö·ü¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜ·¼»°¿·Ä®Ä¹¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ¤´¤íÏÂÌÚÄ®Ìò¾ì¤Ë½éÅÐÄ£¤·¿¦°÷¤é¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤ÏÏÂÌÚÄ®½Ð¿È¤Î60ºÐ¡¢1992Ç¯¤ËÏÂÌÚÄ®Ìò¾ì¤ËÆþÄ£¤·Ê£¿ô¤Î²ÝÄ¹¿¦¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î¤ÎÏÂÌÚÄ®Ä¹Áª¤Ç¤Ï¡ÖÏÂÌÚÄ®¤ß¤é¤¤²ñµÄ¡×¤ÎÁÏÀß¤Ê¤ÉÄ®Ì±¤ÎÀ¼¤ò¹­¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ëÄ®À¯¤òÁÊ¤¨½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊºäËÜ·¼»°¿·Ä®Ä¹¤Î·±¼¨¡Ë