2025Ç¯8·î²¼½Ü¡¢ÀÅ²¬¸©À¾Éô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¡Ö¶â¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Æ¶âÁ¬¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¸µ»ØÄêË½ÎÏÃÄ»³¸ýÁÈ¹ñÎÎ²°°ì²È´´Éô¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬9·î19Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¶²³åÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¹¬¤Ë½»¤à¸µ»ØÄêË½ÎÏÃÄ»³¸ýÁÈ¹ñÎÎ²°°ì²È´´Éô¤Ç¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê51¡Ë¤È¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è±»ÆâÄ®¤Ë½»¤à¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï8·î²¼½Ü¡¢¸µË½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÃË¤Î¼«Âð¤Ç¡¢