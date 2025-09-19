¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖRay¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ý¯°æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢RayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆ´¤ì¤Î»¨»ïRayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÃ±ÆÈÉ½»æ¤âÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢Ray¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÆÃÂç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ª¸«