¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÁªÂÐÈ¯Â­¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£È¯Â­¼°¤Ï¼«Ì±ÅÞËÜÉô¶á¤¯¤Î¥Ó¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¹¥³¥ßÈó¸ø³«¤À¤Ã¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¾®Àô»á¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬º£¤Î¾õ¶·¤Ë¶¯¤¤´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿È¤òÅÒ¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¡¢