¼«ÎÏ£²°Ì¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿µð¿Í¤Ï£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£¶¥²¡¼¥àº¹¤Î£´°Ì¡¦¹­Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁè¤¦¹­Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤ÈÃÌ¾Ð¡££²£¶ºÐ¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀô¸ý¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç£²³ä£¹Ê¬£´ÎÒ¤Ç¡¢£²£µºÐ¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¤Î¾®±à¡Ê£³³ä£¸ÎÒ¡Ë¤òÄÉ¤¦¡£µð¿Í¤Ï»Ä¤ê£¹»î¹ç¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡ËÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë£²°Ì³ÎÊÝ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£